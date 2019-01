Les Albatros s'amusent contre les Gaulois

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont savouré une belle victoire de 7 à 3, ce mercredi 23 janvier, contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Déterminés, les oiseaux ont réussi à avoir le dessus sur leurs adversaires qui avaient pourtant remporté leurs 7 dernières parties.

Les attaquants Christophe Chiasson (4 buts et 1 aide) et Olivier Pouliot (1 but et 4 aides) ont dirigé l’attaque des Albatros pendant que le gardien Jonathan Labrie a arrêté 40 des 43 tirs dirigés vers lui pour mériter les points de la victoire. Les autres marqueurs ont été Samuel Johnson et Félix-Antoine Corbin-Lavoie.

Lors de ce match, la troupe d'Eudore Aucoin a pris les devants 3 à 1 après 20 minutes de jeu. Elle n'a jamais regardé en arrière par la suite, marquant une fois au 2e engagement, puis trois autres fois au dernier tiers.

Cette fin de semaine, les Albatros seront sur la route. Ils visiteront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal et le Phénix du Collège Esther-Blondin. Ils accusent toujours un retard de 9 points au classement général sur la dernière place donnant accès aux séries.