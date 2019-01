10 athlètes Filoup dépassent leurs attentes à Vaudreuil-Dorion

Le 19 janvier avait lieu au stade Multi-Sports de Vaudreuil-Dorion la rencontre Les relais qui servait de dernière rencontre pour la sélection d’équipe Québec cadette qui se rendra à Toronto pour le Match Québec-Ontario le 9 février. Dix athlètes du Club Filoup Athlétisme ont récolté de 7 médailles. Ils ont aussi tous battu un record personnel.

Le Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du Loup a placé 3 athlètes sur l’équipe Québec cadette. Maïté a notamment réalisé son meilleur temps à vie au 800m en salle pour prendre la 1re place et battre du même coup des records établis par Élisa Jean et Béatrice Ouellet.

De son côté, Sara-Kim Veilleux au 60m haies a terminé 2e avec un temps de 9,58 et elle a également mis la main sur l’argent en hauteur. Finalement, Vincent Brodeur s’est classé au 300m avec un temps de 40,52 secondes. Il a aussi terminé 3e au 60m, tout comme au 60m haies, une première pour lui dans cette épreuve.

Les 3 athlètes pourront aider l’équipe dans d’autres épreuves au choix de l’entraineur-chef et des adjoints dont fait partie Marcel Gagnon, entraineur du Club Filoup et du Sport-études Athlétisme de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

SPORT-ÉTUDES

Parlant de Sport-études, Julianne Noel, qui a notamment pris le 5e rang au 800m, a aussi réalisé le record du club au 1200m en 4 :24,73, battant l’ancienne marque Élisa Jean de 2014 de près d’une seconde. Rosalie Chouinard a réalisé sa meilleur marque a vie au 1500m marche de 42 secondes et a terminé en 5e place. Alexis Gagnon a réalisé des records personnels en hauteur et au 200m, tandis qu’Antoine Lavoie a réussi les mêmes exploits au 60m et 200m.

CLUB FILOUP EN BREF

Chez les cadets , Jia Fournier a terminé 4e à la marche 1500m et a réalisé sa meilleur performance au 200m. Mathis Dumont a pris la 4e place au 60m et au 200m avec d’excellents temps. Le benjamin Benoit Chouinard a récolté le bronze en hauteur avec un record personnel de 1m20 et a réalisé ses meilleures performances au 60m haies et au 150m. Enfin, le relais 4X200m cadet filles (Sara-Kim, Maité, Julianne & Jia) a récolté l’argent et a pulvérisé par plus de 5 secondes (1 :56,67) un record qui datait de 2015.

Prochain rendez-vous le 2 février à Rivière-du-Loup pour les premières foulées Bruny Surin. Vous pouvez inscrire les enfants d’ici le 31 janvier par avs-sport en communiquant avec Marcel Gagnon au 418-551-4206.