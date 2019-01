40 équipes prennent d’assaut le Centre Premier Tech

Pour une 48e année de suite, les jeunes joueurs de hockey de calibre pee-wee débarqueront à nouveau à Rivière-du-Loup, du 24 au 27 janvier 2019, afin de participer au Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork.

Et pour cette occasion, 40 équipes des catégories AA (7), BB (4), A (14) et B (15), soit près de 900 jeunes hockeyeurs et entraîneurs, se présenteront au Centre Premier Tech pour le grand plaisir des milliers de spectateurs qui assisteront au plus vieil événement, toutes catégories confondues, à être présenté en sol louperivois, et en profiteront pour visiter notre belle région.

Outre les nombreuses équipes québécoises, nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir cette année 7 équipes du Nouveau-Brunswick réparties dans les 4 catégories. Localement, nous aurons comme équipes hôtesses le Construction BML et la Caisse Desjardins dans la classe A, ainsi que le Transport Morneau dans le B. Notons également les équipes du KRTB, soit les Voisins du Kamouraska (A), les 33 des Basques et les Voisins du Kamouraska (B) et enfin, le Pumas de Cabano dans le BB.

LA COUPE

Encore cette année, le Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork offrira aux joueurs la possibilité de remporter la prestigieuse « COUPE PEE-WEE NEIGE ». L'organisation du tournoi permettra ainsi aux équipes gagnantes de chaque catégorie de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech en portant bien haut cette coupe et également de voir leur nom inscrit sur ce trophée emblématique.

Il faut cependant noter que les récipiendaires ne partiront pas avec la « COUPE PEE-WEE NEIGE ». En effet, cette dernière demeurera à Rivière-du-Loup. Et comme à l'habitude, les équipes gagnantes et finalistes apporteront avec elles une bannière soulignant leur succès et une médaille sera remise à chaque hockeyeur et membres de l'équipe d'encadrement, sans oublier que les vainqueurs de chaque catégorie recevront la casquette des champions.

PRÉSIDENTE D'HONNEUR

Pour la présente édition, l’organisation du Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork de Rivière-du-Loup a décidé d’honorer une bénévole en or qui a rejoint le comité organisateur il y a plusieurs années, soit Madame Normande Bérubé.

Tout comme la plupart des membres du comité organisateur, elle a baigné dans le monde du hockey parce que son fils, Pierre-Yves Courbron, jouait au hockey, sans parler de l’implication de son mari, Yves Courbron, au sein de l’organisation de Hockey Rivière-du-Loup et du comité des tournois. À la base, cette infirmière retraitée devait s’occuper du domaine médical, mais elle est rapidement devenue une bénévole en or qui est énormément présente pendant les 4 jours de chacun des tournois et qui voit à ce que la machine tourne rondement en s’impliquant dans divers domaines dont tout le protocole de l’ouverture officielle, de la cérémonie de remise des médailles, des repas des bénévoles, etc.

ENTRÉE GRATUITE

Tout comme depuis quelques années, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 74 rencontres à l’horaire du tournoi seront admis gratuitement au Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup. Étant donné qu’il est dorénavant possible d’assister aux rencontres des tournois gratuitement, l’organisation des tournois de Hockey Rivière-du-Loup souhaite que plus d’amateurs profitent de ce week-end afin de venir encourager nos jeunes joueurs de hockey.

PARTENAIRES

Encore une fois, soulignons l’importante collaboration de nos principaux partenaires dont Monsieur Guy Bonneville de Lepage Millwork, Monsieur Pierre Dubillard des Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac qui a accepté de remettre quelques 150 certificats cadeaux d’une somme de 15$ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des 4 jours de cet événement annuel, les Producteurs de lait du Québec qui remettront quelques 2 370 berlingots de lait au chocolat aux joueurs, les policiers de la Sûreté du Québec qui seront présents au Centre Premier Tech pendant tout le week-end, ainsi que le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, partenaire de l’événement depuis la première édition.