Plusieurs médailles pour les Flamants roses à Rivière-du-Loup

La finale régionale des Jeux du Québec en natation artistique, nouvelle appellation de la fédération qui remplace bien sûr la nage synchronisée, avait lieu à la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup, le 19 janvier. Les nageuses des Flamants roses ont impressionné les juges lors de cette compétition.

L’équipe Apprenti, composée de Yasmine Bertrand, Evelyne Bossé, Rose Mercier, Anaïs Bossé, Victoria Dubillard, Anaïs Ouellet, Maryanne Bérubé, Madeleine Cotton, Maély Thibault et Véronika Travina, a remporté la médaille d’or. En duo Apprenti, Yasmine Bertrand et Evelyne Bossé se sont retrouvées en première place, Madeleine Cotton et Rose Mercier en 2e position, Maely Thibault et Maryanne Berube en 3e place et Victoria Dubillard et Anaïs Ouellet au 4e rang.

Dans la catégorie Aspirante, Maoli Baccam s’est méritée la première place en solo et la 3e position en figures. Les nageuses Défi, Ariel St-Pierre et Alysun Lapointe, ont obtenu la 2e place en duo. Élodie Belzile, dans la catégorie Intermédiaire 16-20 ans, a remporté le bronze en figure et l’argent en solo.

Les nageuses Intermédiaire du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Émy Bouchard, Coralie Gagnon, Audrey-Ann Leblond, Marie-Soleil Nadeau et Janick Viel, se sont méritées la 2e position en équipe. La prochaine compétition aura lieu à Chicoutimi les 15 et 16 février pour l'équipe Intermédiaire.

Félicitations à toutes nos nageuses et merci aux entraîneures, Catherine Fitzback, Marie-Pier Veilleux, Ariel Plourde, Marie-Ève Fitzback, Élodie Belzile, Laurence Lepage, Pénélope Gignac.