Victoire des 3L contre les Pétroliers du Nord

Les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté leur dernière partie contre les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme par la marque de 5 à 2 le 18 janvier devant 1165 spectateurs au Centre Premier Tech, juste avant une pause de deux semaines. Ils partent donc en confiance et affronteront à nouveau Saint-Jérôme au retour de ce congé le 1er février à Rivière-du-Loup.

Le copropriétaire des Pétroliers, Julien Rémillard avait promis de «brasser tout le monde, partout» la veille de ce match, en incluant trois hommes forts dans leur alignement. L'entraineur des 3L, Simon Turcot, a décidé de ne pas répondre à cette déclaration et d'affronter les Pétroliers du Nord avec la recette habituelle des 3L de Rivière-du-Loup.

«Ça dépend toujours c'est quoi ton objectif. Ils arrivent ici et veulent ''brasser la cabane'', c'est ce que ça donne : 11 lancers en deux périodes (...) Chacun passe son message. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix d'amener trois hommes forts parce qu'ils jouaient à quatre défenseurs. Nous on avait une équipe de hockey et on voulait gagner le match», souligne Simon Turcot.

Lors de la 1ère période, Dominic Beauchemin des 3L s'est inscrit au pointage. Il a été imité ensuite par Thomas Beauregard des Pétroliers. En 2e période, Martin Gascon a donné l'avance aux Pétroliers, mais Janick Asselin des 3L a été en mesure de rétablir l'égalité 2 à 2.

Louick Marcotte, Francis Meilleur et Éric David ont ensuite permis aux 3L de remporter la victoire avec une avance de trois buts. «Aujourd'hui, on était en contrôle du début à la fin, même si la partie était serrée. On ne donnait presque pas de chances de marquer», complète Simon Turcot.

Les 3L se trouvent toujours à égalité au classement avec Jonquière à 32 points. En 2e position se trouve Sorel-Tracy à 34 points, et Thetford Mines trône toujours en tête avec 37 points. Le prochain match des 3L se déroulera le 1er février au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup contre les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme dès 20h.