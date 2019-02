Méga Drag Ray Réfrigération : les meilleurs seront à Pohénégamook

Charles Côté de Saint-Modeste et Sébastien Lahey de Pohénégamook organisent le Méga Drag Ray Réfrigération le samedi 16 février prochain sur les terrains du club de motoneigistes Les Explorateurs. «Les meilleurs dans plusieurs catégories seront de la course», a lancé M. Côté.

«Il y aura des participants provenant d’un peu partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Nous avons eu 184 inscriptions l’an dernier», a ajouté l’organisateur. L’évènement avait également attiré plus de 1000 spectateurs en 2018 à Pohénégamook. «Nous visons plus cette année», a-t-il lancé.

Cette course d’accélération est réalisée sous la supervision de la Maritime Snowmobile Racing Federation (MSRF). Les inscriptions des coureurs seront prises de 8 h à 11 h et le premier départ est prévu à 11 h 30. Le cout d’entrée pour les spectateurs est de 10 $. Il y aura également de l’animation sur le site. L’évènement est bien entendu organisé en collaboration avec le club Les Explorateurs situé sur la route 289 à Pohénégamook.