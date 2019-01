De belles performances pour les Loupiots à Québec

La fin de semaine dernière, 10 patineurs des Loupiots se sont rendus à Québec afin de participer à la 3e compétition du réseau interrégional. Tous les patineurs présents étaient divisés en 4 groupes pour les garçons et 3 groupes pour les filles.

Tout d’abord, chez les garçons, deux patineurs ont pris part à la compétition dans le groupe 2. Au final de la compétition, Félix Lagacé termine au 4e rang, alors que Félix Lacombe prend la 10e position.

De leur côté, Vincent Lévesque, Alexandre Roussel, Étienne Michaud et Yoan Perron ont tous les quatre patiné dans le groupe 3. Vincent et Alexandre ont connu une excellente compétition en remportant respectivement la médaille d’argent et la médaille de bronze. Étienne et Yoan ont quant à eux terminé 6e et 7e.

Du côté féminin, trois patineuses étaient classées dans le groupe 2 : Amélia Bujold, Aurélie Bujold et Clara B. Alexandre. Amélia a connu la meilleure compétition des trois en terminant au 6e rang, alors que Aurélie et Clara ont terminé respectivement 12e et 14e au cumulatif des points. Enfin, Pénélope Lavoie a pris le 5e rang du groupe 3 féminin.

Ces patineurs seront de retour à l’action lors de la 4e compétition du circuit interrégional qui aura lieu le 2 février prochain à Rivière-du-Loup.