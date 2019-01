Trois Vaillants aux Dartmouth Relays 2019

Trois athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants ont eu la chance de se rendre à Hanover au New-Hampshire, afin de prendre part aux Dartmouth Relays 2019. Il s’agit d’une importante rencontre d’athlétisme en salle, qui se déroule au Dartmouth College, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses Universités américaines.

Accompagnée par ses coéquipiers Pier-Olivier Lebrun et Éloi Rousseau, Vanessa Ayers a réalisé un bel exploit : remporter une première médaille en sol étranger.

Pour Vanessa Ayers, il s’agissait d’une 3e participation à cette compétition. L’athlète de Rivière-Bleue a réussi un lancer de 11,88m au poids 4kg, afin de mettre la main sur la médaille d’argent, dans la catégorie High School. Ce tir constitue aussi une marque personnelle, puisqu’au Québec, les lanceuses de son âge utilisent le 3 kg.

Pour Pier-Olivier et Éloi, c’était une première expérience. Originaire de St-Eusèbe, Pier-Olivier Lebrun a effectué trois épreuves durant son séjour. Au 800m, il a réalisé un record personnel de 2 :13,11. Il participait aussi au saut en longueur et au triple-sauts dans le volet hors-concours High School. Ses performances de 5,68m en longueur et de 12,07m au triple-sauts, lui ont valu respectivement les 11e et 3e positions.

Pour sa part, Éloi Rousseau de Pohénégamook était inscrit dans deux disciplines du volet compétition de la catégorie High School. Au saut en longueur, il s’est classé 13e avec un bond de 5,94m. Puis en hauteur, il a pris la 15e place, avec au saut de 1,72m.

Les trois athlètes ont vécu de très beaux moments en compagnie de plusieurs autres athlètes et accompagnateurs du Québec. De plus, ils ont eu la chance de faire la rencontre d’Aries Merritt, champion olympique (2012) et détenteur du record du monde au 110m haies.