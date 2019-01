L'équipe Pétro-Canada Rivière-du-Loup est championne à Matane

Une équipe de hockey de Rivière-du-Loup a raflé les grands honneurs d'un tournoi présenté à Matane, du 10 au 13 janvier. L'équipe Pétro-Canada, dans la catégorie Bantam A, a remporté la finale du tournoi grâce à un blanchissage de 6 à 0 contre les Flames de Paspédiac.

La formation louperivoise a terminé la compétition avec une fiche de 3 victoires, 1 défaite et 1 match nul, après avoir marqué 14 buts et en avoir seulement accordé 5. Si la victoire en est une d'équipe, mentionnons tout de même les performances d'Olivier Soucy, Gabriel Thériault et David Chouinard qui ont mené avec 5 points.

L'équipe championne est composée de Vincent Lebel, Olivier Soucy, Philippe Czech, Vincent Pelletier, Vincent Roussel, Alex Dumais, Amy D'Amours, Gabriel Thériault, Christian Beaudry, Eliot Roy, Thomas-Charles Thibeault, Michael Levesque, Bastien Lagacé, David Chouinard et Antoine Laplante.

Notons que l'équipe 33 des Basques a atteint la demi finale de ce tournoi dans la catégorie Bantam A. Ils ont été éliminés par la formation de Paspébiac.