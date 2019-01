Défaite crève-cœur du Bleu et Or en finale BB

Le Bleu et Or Pub O’Farfadet de Rivière-du-Loup a subi une défaite crève-cœur dimanche dernier lors de la finale midget BB dans le cadre de la 29e édition du Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins.

Après avoir remporté les 3 premières rencontres de la ronde préliminaire, le Bleu et Or Pub O’Farfadet disputait la demi-finale aux Prédateurs de Forillon, dimanche matin. Les Louperivois ont alors facilement franchi cette étape grâce à une victoire sans équivoque au compte de 8 à 3.

Puis, en après-midi, ils avaient rendez-vous en finale avec les Sieurs de Trois-Rivières, une équipe qui n’avait également pas subi la défaite au cours du tournoi, sans parler du brio de leurs gardiens qui n’avaient accordés qu’un seul but en 4 parties.

Le Bleu et Or Pub O’Farfadet a pris rapidement l’avantage dans cette rencontre, le pointage étant demeuré 1 à 0 jusqu’à la fin de la 2e période. De retour après la pause, les Sieurs ont profité d’une mauvaise sortie du gardien du Bleu et Or pour égaliser le pointage, le tout en infériorité numérique. Les louperivois ont néanmoins repris rapidement les devants à 7:11.

À 2 minutes de la fin, les Sieurs se sont vus décerner une pénalité, une excellente nouvelle pour la troupe du Bleu et Or Pub O’Farfadet. C’était cependant sans compter de la volonté de Trois-Rivières qui ont réussi à compter un 2e but à seulement 3 secondes de la fin du match. Les trifluviens ont par la suite rapidement mis un terme à la rencontre en marquant un 3e but à seulement 12 secondes de la période de prolongation, remportant ainsi les honneurs de cette 29e édition du Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins.

Dans les autres catégories, la finale midget B opposait les Husky B3 de Chaudière Ouest aux Gouverneurs B2 de Ste-Foy. Ces derniers ont remporté la Coupe Desjardins grâce à une victoire au compte de 3 à 2. Dans le midget A, nous avons assisté à une victoire sans équivoque de l’équipe Regroupement A1 SGBC (Beauce) sur le Plomberie AGP par le pointage de 6 à 2.

Notons en terminant que la seule autre équipe locale, le GLMC de Rivière-du-Loup (midget B), a malheureusement subit la défaite lors de leur 3 rencontres de la ronde préliminaire.

En tout, les 33 équipes participantes ont disputées 65 rencontres pendant les 4 jours de ce tournoi midget. L'organisation des Tournois de Hockey Rivière-du-Loup s'est dite encore une fois très satisfaite de ce week-end de hockey malgré le nombre restreint d’équipes.

Malgré tout, le tournoi a permis d’amener son lot important de visiteurs dans la région en ce début d’un mois de janvier qui serait normalement assez calme en ce qui a trait à l’achalandage touristique. Il est important de noter que la venue de ces quelques milliers de visiteurs permet aux commerces et hôteliers de la région de profiter de retombées économiques estimées à plusieurs centaines de milliers de dollars.