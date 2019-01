Les Cyclones Pee-Wee A remportent la Célébration Caroline Ouellette

L'équipe des Cyclones du Bas-Saint-Laurent, catégorie Pee-Wee A, a remporté les grands honneurs de la compétition Célébration hockey féminin Caroline Ouellette qui se déroulait à Montréal du 20 au 23 décembre dernier.

Les athlètes, qui proviennent de toute la région du Bas-Saint-Laurent, n’ont pas connu la défaite et elles ont vaincu, en finale, les Citadelles de Québec par la marque de 3 à 0. Plus tôt dans le tournoi, elles avaient battu à deux reprises les Mini-Canadiennes (3-1 et 3-2 en fusillade), ainsi que les Badgirls Yamaska-Missiquoi au compte de 11 à 0.

Si la victoire en est une d’équipe, il est difficile de ne pas souligner la performance d’Alice Gagnon qui a terminé la compétition avec 8 buts et 3 passes en 4 matchs. Mahelie Mailloux et Audrey Albert, avec 5 points chacune, ont aussi très bien fait, tout comme la gardienne Laurence Deschênes.

Notons que les Cyclones du Bas-St-Laurent évoluent durant la saison dans la ligue simple lettre contre du Pee-Wee A masculin. La Célébration hockey féminin Caroline Ouellette est toutefois un festival de hockey pour les filles de 5 à 15 ans