Toujours du bon hockey midget à Rivière-du-Loup

Pour une 29e année de suite, la nouvelle année débute avec la présentation du Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup.

En effet, plus de 700 jeunes hockeyeurs et entraîneurs ainsi que quelques milliers de visiteurs débarquent en sol louperivois pour se disputer les honneurs de cette compétition de hockey qui se tiendra sur les deux glaces du Centre Premier Tech du 3 au 6 janvier 2019, pour un total de 33 équipes en provenance des différentes régions du Québec.

COUPE DESJARDINS

Le Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup offrira à nouveau aux joueurs la possibilité de remporter la prestigieuse «Coupe Desjardins». Grâce à la précieuse collaboration de la Caisse Populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, l'organisation du tournoi permettra ainsi aux équipes gagnantes des calibres B (12), A (12) et BB (9) de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech en portant bien haut la «Coupe Desjardins».

Le Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup remettra aux équipes gagnantes une bannière soulignant leur succès et une médaille, au design du logo du tournoi, sera remise à chaque hockeyeur et membres de l'équipe d'encadrement.

Il est également important de souligner que Pierre Dubillard des Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac a accepté de remettre quelques 130 certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des 4 jours de cet événement annuel.

ENTRÉE GRATUITE

Tout comme depuis quelques années maintenant, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 65 rencontres à l’horaire du tournoi seront admis gratuitement au Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup.

Étant donné qu’il est maintenant possible d’assister aux rencontres des tournois gratuitement, l’organisation des tournois de Hockey Rivière-du-Loup souhaite que plus d’amateurs profitent de ce week-end afin de venir encourager nos jeunes joueurs de hockey.

PARTENAIRE

Il y a maintenant 29 ans, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup prenait part au tout premier Tournoi Provincial Midget Desjardins. En effet, nous sommes très fiers de supporter l’évènement depuis ses débuts à titre de partenaire majeur.

Ce Tournoi rassemble plus de 700 hockeyeurs, entraîneurs et accompagnateurs ayant comme seul souhait: remporter les honneurs et soulever la Coupe Desjardins. Cet évènement est l’occasion pour tous les aspirants joueurs de démontrer leur savoir-faire et leur détermination.

Desjardins valorise la santé et les saines habitudes de vie en soutenant des projets visant à accroître la qualité de vie et le bien-être physique et mental des individus et des collectivités. Le Tournoi Provincial Midget Desjardins permet de démarrer l’année du bon pied en offrant la possibilité à nos jeunes de se dépasser individuellement et collectivement en pratiquant un sport qu’ils adorent.

Christian Pelletier, président de la Caisse précise : «Il est primordial d’encourager la génération future à être active et à adopter de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge. Pour la Caisse, c’est un privilège de pouvoir s’associer à un évènement d’une telle envergure d’autant plus que tous les profits sont remis à Hockey Rivière-du-Loup permettant ainsi à plus de 350 jeunes hockeyeurs d’en bénéficier au courant de l’année. De plus, ce tournoi apporte une foule de retombées à nos entreprises locales tout au long de cette fin de semaine favorisant ainsi l’économie de notre région. Nous sommes fiers d’apporter notre appui à ce tournoi provincial.»

M. Pelletier conclut : «Nous tenons à saluer le comité organisateur soutenu par une équipe de bénévoles dévoués et ayant à coeur le succès de l’évènement. La réalisation de ce tournoi nécessite un travail colossal et c’est avec brio qu’ils réalisent le mandat chaque année. En terminant, je souhaite bon succès à tous les participants, profitez de votre séjour dans notre belle ville!»