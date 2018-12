Début de saison retentissant pour Les Vaillants du Témiscouata

La délégation du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata s’est illustrée lors de deux journées de compétitions qui se tenaient au PEPS de l’Université Laval à Québec. Le samedi 8 décembre avait lieu le Rouge et Or Invitation et le lendemain se tenait le Championnat scolaire du RSEQ de Québec/Chaudière-Appalaches.

Nos athlètes Témiscouatains ont placé la barre haute pour la saison 2019. Au moins 24 podiums furent cumulés, trois records de club et un record de championnat ont été fracassés.

Dans le cadre des compétitions Rouge et Or Invitation, Coralie Robichaud, athlète du club Les Vaillants et élève du programme Sports-études de l’école secondaire du Transcontinental, a remporté le saut en longueur et s’est classée deuxième au 60m haies et au triple saut. Puisque la compétition du samedi faisait partie du processus de sélection pour le Match cadet Québec-Ontario, Coralie sera donc considérée comme candidate potentielle de l’équipe du Québec.

Quatre autres athlètes du club et élèves du Sport-études se sont démarqués lors des compétions Rouge et Or Invitation. Vanessa Ayers a réussi un record de club au lancer du poids juvénile féminin avec un lancer de 14,05m au poids 3kg. Nathan Lebrun a obtenu la médaille de bronze au triple saut cadet, il a aussi pris le quatrième rang au saut en longueur en réalisant un record personnel de 4,70m. Nathan a bien performé au 60m. Pour sa part, Éloi Rousseau a terminé premier au saut en longueur et au 60m haies, avec un record personnel de 8,93s. Enfin, Pier-Olivier Lebrun a récolté la médaille de bronze au triple saut et il a participé au 60m dans la catégorie ouverte.

Tommy Blier et Dominic Lahey se sont démarqués aux épreuves de lancers, battant chacun des records personnels. Tommy a triomphé au poids et au marteau et Dominic a terminé respectivement 4e et 3e dans les mêmes compétitions.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE

Treize athlètes ont représenté l’école secondaire du Transcontinental au Championnat scolaire du RSEQ de Québec/Chaudière-Appalaches qui se tenait le dimanche 9 décembre et tous ont bien performé dans leur catégorie respective.

Parmi les plus beaux résultats, soulignons ceux de Rosaly Sirois, 1re au saut en hauteur et 2e au 60m haies. Vanessa Beaulieu, Raphaël Gingras, Rosaly Ouellet et Rosaly Sirois elle a aussi ont aussi uni leurs efforts pour obtenir une médaille de bronze au relais mixte 4 X 55m.

Chez les cadets, Coralie Robichaud, 1re au 60m haies; 3e au 200m et 3e au saut en longueur a très bien fait, tout comme Marylou Caron qui a battu 3 records personnels (60m, 200m hauteur) et a terminé dans le top 10 au saut en hauteur.

Chez les juvéniles, Vanessa Ayers a pris le 1er rang au lancer du poids, alors qu’Éloi Rousseau a récolté une médaille d’or au 60m haies, au saut en hauteur et au saut en longueur. Tommy Blier a aussi terminé 3e au lancer du poids 5kg.

Il est à noter que l’école secondaire du Transcontinental figure en très bonne position. Elle occupe le 2e rang dans les catégories benjamin féminin et juvénile masculin et détient la 4e place chez les cadettes. Plus de 20 établissements ont participé aux compétitions du Championnat scolaire du RSEQ de Québec/Chaudière-Appalaches.