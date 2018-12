Les 3L échappent la victoire en tirs de barrage

Sur la route pour affronter les Marquis de Jonquière dans le cadre du 2e match d'une série de quatre, les 3L de Rivière-du-Loup se sont inclinés 4 à 3, en fusillade, au terme d'une rencontre chaudement disputée.

Les deux équipes ont offert aux partisans des Marquis une véritable guerre de tranchée au cours de ce match. Les 3L ont été les premiers à s'inscrire à la marque, deux fois plutôt qu'une, en fin de deuxième période.

L'engagement suivant aura ensuite été à l'image de ce match, serré, puisque les Marquis ont nivelé la marque et même pris une avance d'un but avec moins de 10 minutes à faire, mais les Louperivois n'ont pas baissé les bras et ils ont trouvé le moyen de déjouer Cédrick Desjardins une nouvelle fois afin de forcer la prolongation.

C'est finalement Yannick Riendeau, meilleur compteur de la LNAH actuellement, qui a offert la victoire aux Marquis en tirs de barrage.

Notons que le nouveau-venu dans l'uniforme des 3L, Jonathan Bellemare, a compté dans le cadre d'un avantage numérique. Marc-André Tourigny et Louick Marcotte ont été les autres compteurs. Devant le filet, Loïc Lacasse et Cédrick Desjardins ont été tous les deux très bons en repoussant respectivement 37 et 41 lancers.

Les 3L n'ont pas connu la défaite en temps règlementaire au cours des 5 dernières parties, récoltant 9 points sur une possibilité de 10.

Les hommes de l'entraineur-chef Simon Turcot et les Marquis de Jonquière se retrouveront pour un 4e match de suite, le samedi 22 décembre dès 19 h 30, au Centre Premier Tech.