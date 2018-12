Grosse victoire pour les 3L contre les Marquis

Les 3L de Rivière-du-Loup ont entamé une série de 4 matchs consécutifs contre les Marquis de Jonquière de bien belle façon, le 14 décembre. Les Louperivois se sont imposés par la marque de 6 à 4.

La troupe qui était dirigée par l'entraineur-adjoint Guillaume Caron pour ce match a marqué deux buts lors des deux premières périodes de jeu afin de s'offrir une avance qui se sera révélée importante au bout du compte.

Loin d'êtes battus, les Marquis ont en effet connu une bon troisième engagement, en trouvant le fond du filet à 3 reprises. Les 3L ont toutefois profiter d'un avantage numérique et d'un but désert pour assurer leurs chances de récolter les deux points.

Marc-André Tourigny (2 buts, 1 passes), Maxime Villemaire (1 but, 2 passes), Janice Asselin (1 but, 1 passe), Louick Marcotte (1 but, 1 passe) et Janick Asselin (1 but, 1 passe) ont contribué à l'offensive. Notons que le nouveau-venu Dominic Beauchemin a aussi récolté 2 mentions d'aide.

Devant le filet, Guillaume Decelles a repoussé 32 arrêts.