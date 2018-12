Baseball : direction la République dominicaine pour Frédérick Rioux

En janvier, le Pistolois Frédérick Rioux s’envolera en direction de la République dominicaine. Ce n’est toutefois pas pour profiter du sable chaud comme des milliers de Québécois, mais plutôt pour continuer de gravir les échelons à l’emploi d’une équipe du baseball majeur.

Rioux a ainsi récemment accepté un poste à temps plein avec l’organisation des Mariners de Seattle, lui qui a travaillé pour cette équipe en 2018. Il sera notamment appelé à aider les recruteurs dans leur travail en Amérique du Sud.

«Les Mariners porte beaucoup d’attention à tout ce qui touche aux technologies et à l’analyse des statistiques, donc je vais aller compléter le travail des recruteurs sur place en apportant des données plus techniques sur certains joueurs, ce qui va aider l’équipe à prendre les bonnes décisions sur ceux qu’ils veulent signer au mois de juillet lors du repêchage international», a-t-il partagé, le 14 décembre.

La facilité pour Frédérick à s’exprimer en espagnol lui sera assurément bien utile dans ses prochaines fonctions. S’il sera basé en République dominicaine, il aura certainement la chance de voyager dans certains coins de la Colombie et du Panama. Il n’est pas impossible non plus qu’il fasse voyage jusqu’au Pays-Bas ou même en Asie pour le travail.

«C’est certain que je suis fébrile. Il y a un peu de stress aussi d’aller dans l’inconnu, mais c’est aussi ça prendre des risques […] Le plus important, c’est que ma famille et mes amis sont derrière moi. C’est toujours apprécié d’avoir le support des gens qui m’entourent», a ajouté l’homme de 28 ans, soulignant qu’il aura l’occasion, avant le départ, de venir passer du temps dans les Basques.

Au cours des derniers mois, Frédérick Rioux a passé beaucoup de temps en Arizona à titre d’assistant au coordinateur du développement des joueurs pour les Mariners de Seattle. Auparavant, il a fait des passages avec les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie comme recruteur en Ontario.

Passionné par le baseball depuis un jeune âge, il rêve de faire carrière au sein d’une équipe des ligues majeures.