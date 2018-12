Alex Belzile au sommet chez le Rocket

Le joueur de hockey Alex Belzile connaît tout un début de saison avec le Rocket de Laval. L’attaquant de Saint-Éloi a franchi la barre des 20 points (4 buts et 16 passes) à son 26e match grâce à un but et une mention d’aide contre les Marlies de Toronto.

Belzile est ainsi en voie de connaître sa meilleure saison offensive dans la Ligue américaine de hockey. Depuis le rappel de Kenny Agostino avec les Canadiens, il trône au sommet des pointeurs de l’équipe devant Jake Evans, Byron Froese et Michael McCarron, notamment.

L’an dernier, l’athlète de 27 ans avait récolté 34 points en 61 maths, un sommet. Alex Belzile a la confiance de l’entraineur-chef Joel Bouchard qu’il l’utilise dans plusieurs situations de jeu.