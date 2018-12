Des statistiques impressionnantes pour Zachary Émond

Le gardien de but Zachary Émond continue de briller lorsqu’on lui confie le filet des Huskies de Rouyn-Noranda, dans la Ligue de hokey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’athlète originaire de Saint-Cyprien a d’ailleurs blanchi les Saguenéens de Chicoutimi, le 8 décembre.

Émond a repoussé les 17 lancers dirigés vers lui dans cette rencontre. Il faut mentionner que ses coéquipiers ont été derrière lui – et que la meilleure défensive est parfois l’attaque -, puisque les Huskies ont marqué six fois et ont tiré à 48 reprises sur le cerbère adverse, Alexis Shank.

Néanmoins, le choix de 6e ronde des Sharks de San Jose possède une impressionnante fiche cette saison. Il trône au sommet des classements chez les gardiens avec une moyenne de buts alloués de 1,77 et un pourcentage d’arrêts de 0,938. Il affiche 11 victoires en 12 rencontres.

Les Huskies de Rouyn-Noranda comptent assurément sur le meilleur duo de gardiens de la LHJMQ, puisqu’ils ont aussi Samuel Harvey, l’un des meilleurs au Canada, comme numéro 1. Ce dernier suit d’ailleurs Zachary Émond dans les classements statistiques.