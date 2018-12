Victoire des 3L 7 à 4 face aux Éperviers

La rivalité entre les 3L de Rivière-du-Loup et les Éperviers de Sorel-Tracy fait des flammèches à chaque fois que ces deux équipes se rencontrent en saison régulière. Le match du 7 décembre disputé au Centre Premier Tech n'a pas fait exception. La chance et les occasions de marquer ont tourné en la faveur des 3L, qui ont remporté la victoire 7 à 4 devant 1009 spectateurs.

Les champions en titre de la Coupe Vertdure en 2018, les Éperviers ont commencé en lion, une intensité qui a été contagieuse pour les 3L. La troupe de Simon Turcot a retraité au vestiaire alors que le pointage affichait 2-0 en faveur des 3L. Deux nouveaux venus dans la Ligue nord-américaine de hockey, Louick Marcotte et Janick Asselin deux joueurs de vitesse, ont trouvé le fond du filet. Deux batailles ont aussi éclaté lors du premier engagement entre Maxime Villemaire et Adam Leblanc-Bourque, puis mettant aux prises les deux hommes forts des formations, Ryan Murphy et David Lacroix.

«On a élevé notre jeu d'un cran, on a eu un bon départ encore. On tirait de l'arrière en 3e période et au lieu de s'écraser on a démontré du caractère. On s'en va dans le bon sens (...) La seule petite chose, c'est qu'il faudra éviter les mauvaises punitions parce que souvent ça nous enlève le momentum», explique l'entraineur des 3L, Simon Turcot.

Le match était encore chaudement disputé en 2e période, alors que les deux équipes chargeaient chacune à leur tour le filet du gardien adverse. André Bouvet-Morissette a nivelé la marque pour les Éperviers de Sorel-Tracy, puis les 3L ont repris l'avance grâce, encore une fois, à Janick Asselin.

Dès le début de la 3e période, André Bouvet-Morissette a inscrit un tour du chapeau, battant de vitesse le gardien des 3L Guillaume Decelles. Étienne Brodeur des Éperviers en a rajouté, donnant l'avance aux visiteurs 4 à 3. La suite du match n'a été qu'un festival d'occasions de marquer pour les 3L aux dépens de Karel St-Laurent. Maxime Villemaire, Michaël Rhéaume à deux reprises et Simon Danis-Pépin (filet désert) ont porté le pointage 7 à 4.

«On est des recrues, mais on veut aussi faire nos preuves. On est bien encadré avec tous les vétérans dans le vestiaire. On a tellement de talent dans l'équipe, tout le monde peut produire selon moi», a commenté la recrue des 3L, Michaël Rhéaume.

ÉCHANGE

Les 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé au lendemain de cette victoire l'échange de l'attaquant de 35 ans Nicolas Corbeil contre l'ailier Dominic Beauchemin des Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme. En 13 parties cette saison avec les BlackJacks de Berlin, il a récolté 9 points avec 3 buts et 6 aides. Dominic Beauchemin a déjà disputé 21 matchs avec l'Océanic de Rimouski dans la LHJMQ. Les 3L ont souligné la contribution de Nicolas Corbeil à leur formation, notamment son attitude de vainqueur et sa conduite professionnelle.

Les 3L affronteront dès ce soir le Cool-Fm de Saint-Georges à 20h.