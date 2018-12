Gabriel Ouellet signe un premier contrat professionnel

Le joueur de football originaire de Rivière-du-Loup, Gabriel Ouellet, est devenu le premier ex-Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup à s’entendre avec une équipe professionnelle, les Tiger-Cats d’Hamilton, ce jeudi 6 décembre. Une belle fierté pour l’athlète lui-même, mais aussi pour le programme dont il est issu.

Le demi défensif qui a remporté une 2e Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval, il y a à peine deux semaines, a ainsi parafé une entente de deux saisons avec l’organisation des Tiger-Cats. Il devra toutefois faire ses preuves au prochain camp de printemps afin d’enfiler officiellement l’uniforme blanc, jaune et noir.

«Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, je croyais peut-être même devoir participer à des combines. Je suis très fier de mon parcours […] En plus, si cela peut aider les jeunes [athlètes] de la région à se faire voir c'est fantastique», a-t-il partagé, confirmant qu’il allait reprendre l’entrainement sous peu.

En terminant son parcours universitaire, Gabriel Ouellet était agent libre, puisqu’il avait été ignoré lors du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF). Dans le cadre d’une entrevue avec le Journal de Québec, son agent Sasha Ghavami a cependant assuré que plusieurs équipes ont continué de le suivre cette saison. Les discussions avec les Tiger-Cats auraient débuté une fois celle-ci terminée.

Après ses années avec les Guerriers, l’athlète de 24 ans a poursuivi son cheminement avec les Élans de Garneau. Sur la scène universitaire, il a notamment été élu sur la première équipe d’étoiles au pays en 2017.