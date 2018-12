Les Arabesques en compétition à Trois-Pistoles

Du 30 novembre au 2 décembre avait lieu une compétition de patinage artistique à Trois-Pistoles. Le club des Arabesques de Rivière-du-Loup ainsi que le club affilié les Étincelles de St-Hubert ont pris part à cet évènement.

Pour le club de Rivière-du-Loup, chez les plus jeunes, dans la catégorie Étape 4, Mahély Vallée, Coralie Paré et Éliane Gendron ont obtenu un ruban argent tandis que Mégan Bérard a obtenu un ruban bronze. Daphnée Paré a, quant à elle, obtenu un ruban Or dans la catégorie Étape 5.

Du côté du patinage Star, Léa-Rose Bastille a obtenu un ruban Argent dans la catégorie Star 1 alors que chez les Star 2, Noémie Bérubé a obtenu un ruban bronze et Florence Blier un ruban mérite. Maélie Lebel et Maude Malenfant ont, quant à elles, obtenu un ruban Bronze dans la catégorie Star 3.

Chez les Star 4 moins de 13 ans, Sarah Lepage a pris le 2e rang, méritant ainsi une médaille d'argent alors que Roxanne Pelletier a terminé au 7e rang. Ann-Frédérik a pris le 5e Rang chez les plus de 13 ans.

En Catégorie Star 5, Élyse Charest a terminé sixième chez les moins de 13 ans alors qu'Annabelle Dubé a obtenu une médaille de bronze chez les plus de 13 ans.

Dans la catégorie Star 6, Andréanne Lévesque a remporté une médaille d’or, Laurence Chouinard ramène une médaille de bronze et Alexandra Fournier a pris le 6e rang. L'équipe Star 6 a terminé au cinquième rang.

Élodie Marceau a obtenu le 6e rang dans la catégorie star 8 et le 7e rang dans la catégorie Star 9 et Marie-Soleil St-Laurent a obtenu une 5e place en star 9 et une 4e place en star 10. Virginie Ouellet a quant à elle obtenu une médaille d'argent dans la catégorie Interprétation Or.

Quant aux patineuses de St-Hubert, Kellyann Thériault a obtenu un ruban Argent dans la catégorie Star 1 tandis que Mindy Plourde a obtenu un ruban bronze dans la catégorie Star 2. Chez les Star 3, Ève Rioux et Daphnée Leblond ont toutes deux obtenu un ruban argent.

La prochaine compétition à laquelle prendra part les patineuses du club de Rivière du loup aura lieu à Rimouski les 5 et 6 janvier prochains.