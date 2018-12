Belle victoire d'équipe pour les 3L

Menés par Maxime Villemaire, qui a marqué deux fois pour prendre le 1er rang des marqueurs de la LNAH, les 3L de Rivière-du-Loup ont mis fin à une série de cinq revers consécutifs en vainquant le Cool FM de Saint-Georges par la marque de 5 à 3, ce samedi 1er décembre.

Devant plus de 1000 spectateurs, les hommes de Simon Turcot ont démontré beaucoup de caractère. Ils ne voulaient certainement pas échapper cette partie, puisqu'ils sont revenus d'un déficit de 3 à 1 à mi-chemin au second engagement pour ensuite ne plus jamais regarder derrière.

Les 3L ont alors marqué quatre buts consécutifs pour s'assurer de la victoire. Louick Marcotte, Maxime Villemaire (son 2e), Raphaël Bussières, qui a permis aux siens de prendre les devants en avantage numérique, et Marc-André Tourigny, dans un filet désert, se sont succédés sur la feuille de pointage.

Notons que Maxime Vilemaire avait également été le premier des 3L à marquer au premier engagement, également avec l'avantage d'un homme.

Au final, les 3L ont été dominants, notamment au chapitre des lancers, en testant le gardien Adam Russo à 42 reprises. De son côté, Guillaume Decelles a été un peu moins bombardé (32 tirs), mais il a néanmoins été brillant en réalisant de gros arrêts aux moments opportuns.

Cette victoire permet aux Louperivois de garder le 4e rang du classement général, un seul point devant le Cool FM.

La prochaine partie aura lieu le vendredi 7 décembre. Les Éperviers de Sorel-Tracy seront à Rivière-du-Loup pour 20 h.