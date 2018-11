Ballon sur glace: 4 équipes du Témiscouata récoltent des médailles

Les 24 et 25 novembre derniers avait lieu le tournoi de ballon sur glace de St-David en Montérégie. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 4 équipes. D’ailleurs, 22 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.

Tout d’abord, dans la catégorie U-12 masculin, l’équipe Blitz a gagné l’or grâce à un gain de 4 à 3 en prolongation contre le Dynamite de L’Assomption lors de la finale. Le Blitz avait conservé une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 1 nulle en ronde préliminaire.

Ensuite, l’équipe Blitz U-15 masculin a décroché elle aussi la première marche du podium en défaisant la formation hôte soit St-David par un pointage de 1 à 0 lors de la finale. Ce club a remporté ses trois matchs de la fin de semaine et il n’a concédé aucun but à l’adversaire lors de ce tournoi.

Puis, la formation T-Miss U-17 féminin a elle aussi raflé l’or en vainquant le Dynamite de L’Assomption dans une série 2 de 3 où seulement les deux premières rencontres furent nécessaires. Aussi, le club Blitz U-10 a gagné la médaille d’argent dans cette catégorie.

«Après Néguac au Nouveau-Brunswick et St-David, le BSG mineur du Témiscouata se rendra à Almonte en Ontario pour préparer et évaluer nos joueurs en vue du championnat canadien juvénile (U-19) qui aura lieu à Rivière-du-Loup au début d’avril 2019 » de conclure le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.