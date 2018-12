Des Sphinx au weekend des étoiles

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup seront représentés par 23 joueurs répartis en cinq catégories lors du weekend des étoiles de la LHPS présenté à Beauceville les 14, 15 et 16 décembre prochain.

De plus, le personnel d’entraîneur de l’équipe M12, toujours invaincu actuellement en saison régulière et celui du M13, qui n’a qu’une seule défaite en saison régulière, agiront à titre de personnel d’encadrement désigné des équipes toute étoile de la ligue. Les parties seront présentées les 14,15 et 16 avril prochain à Beauceville.

Chez les M12, les représentants sont : William Castonguay, Vincent Boucher, Mathieu Fréchette, Alexy Massé, Antoine Dumont et Rafael Blanchet. L’entraineur est Yannick Massé. Chez les M13, on retrouve Julien Dubé, Charles Grandmaison, Justin Lamontagne, Dimitri Bélanger, Jacob Dubé, Charles Pigeon, Jérémy Thibault, Xavier Levasseur. L’entraineur est Steve Bélanger.

Pour le M15 mineur, il y a Pierre-Olivier Lebel, Anthony Hamelin et Henry Ouellet, tandis que William Arbour, Émeric Plourde, Zachary Roussy et Jean-Christophe Anctil représenteront le M15 majeur. Enfin, Louis-Étienne Dionne et Raphael Hamelin se présenteront pour le M17.