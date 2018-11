Plusieurs athlètes membres du Club Judo Tani de Rivière-du-Loup ont récolté des médailles lors de la plus récente compétition régionale disputée à Gaspé.

Jacob Dubé (or), Nathan Langlois (or), Elliot Dubé (or), Julien Pelletier (or), Isaac Cheff (or), Arnaud Brideau (argent), Louis-Félix Arsenault (bronze), Camylle Parent (argent), Laurence Paradis (argent) et Alexandra Pelletier (bronze) ont tous bien représenté la région.