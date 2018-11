Mélina Laplante et Alycia Michaud championnes

Quatre médailles d'or et une d'argent ont été remportées par les boxeurs et boxeuses de l'École de boxe olympique de RDL, cette fin de semaine, dans le cadre des Gants d’argent disputés à Québec. Alycia Michaud, Alexis Pouliot, Mélina Laplante, Antoine Caillouette et Tanya Dumont y étaient inscrits.

Mélina, chez les 66 kg juvénile et Alycia, chez les 57 kg juvénile, ont toutes deux remporté l'or en finale. Mélina s’était préparée pour une boxeuse de Québec, une cogneuse, mais elle a finalement fait face à Anaïs Rochette de Joliette.

La boxeuse de l’EBO RDL a eu le dessus en finale en remportant une décision unanime face à une adversaire très tenace. La précision et l'intelligence tactique de Mélina à fait la différence dans ce combat. De son côté, Alycia affrontait Amandine Hetu du club Underground.

Après un premier round très intense, Alycia s'est imposée au deuxième round avec des charges de plus en plus incisives. Après deux comptes de huit, l'arbitre a mis fin au combat et Alycia a remporté la victoire.

De son côté, Alexis, chez les 70kg juvénile, affrontait en finale Abderahmane Dibs, du club de boxe de l'est, de Montréal. Il a dû s'avouer vaincu devant un adversaire très puissant et habile. Malgré tout il compte mettre les bouchées doubles à l'entraînement pour remporter les Jeux du Québec en mars prochain.

Par ailleurs, notons qu’Antoine Caillouette et Tanya Dumont ont également été médaillés d’or, mais ils n’ont pas eu à boxer aux Gants d’argent. Bien qu'ils auraient préféré boxer, ils se préparent déjà pour leurs prochains défis.