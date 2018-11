«L’un des centres les plus spectaculaires que j’ai vu» - Guy Hemmings

La qualité des installations du nouveau Centre de curling Prelco, inauguré ce vendredi 23 novembre, fait l’unanimité. Le commentateur à RDS et ancien joueur de curling professionnel, Guy Hemmings, n’a d’ailleurs eu que des éloges à faire aux bénévoles du Club de curling Rivière-du-Loup pour la réalisation de ce bâtiment unique. «Je suis impressionné», a-t-il partagé.

Devant une centaine d’invités, dont la mairesse de Rivière-du-Loup, les députés Denis Tardif et Bernard Généreux et de nombreux gens d'affaires, M. Hemmings a lancé des fleurs à tous ceux et celles qui ont de près ou de loin contribué à la construction de ce centre, une infrastructure «magnifique», dont la vue «exceptionnelle», lui permet de se démarquer en province et même au pays.

«J’ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays pour Curling Canada. J’ai vu des centaines et des centaines de centres de curling, mais j’en ai rarement vu, si j’en ai déjà vu un, qui était aussi spectaculaire que celui-ci que vous avez bâti. Ça donne le gout de lancer quelques pierres!», a souligné le professionnel, sous les applaudissements.

Dans un discours bien senti, Guy Hemmings n’a pas manqué de souligner sa fierté de voir une ville, une région, qui décide d’investir dans les infrastructures sportives. «C’est en bâtissant des clubs de curling et des arénas que les gens vont pratiquer le sport. Ils vont se reconnaitre ici, se regrouper. C’est une grande richesse pour une communauté. […] Bravo pour votre prise de décision envers le curling qui est le sport qui connaît la plus grande expansion sur la scène internationale. Avec ce centre, vous faites partie de cette effervescence.»

JOUR DE FÊTE

Évidemment, l’inauguration du Centre de curling Prelco est un grand jour de fête pour le club de Rivière-du-Loup. Après tout, c’est la réalisation d’un rêve que plusieurs joueurs caressent depuis déjà plus de 10 ans.

«C’est une très belle journée. Enfin, nous avons inauguré notre centre. C’est un très bel endroit, un centre d’une grande qualité, et nous en sommes très fiers», a déclaré le président du Club, Paul Miville. «Notre prochain défi, sera d'assurer la pérennité du centre, mais surtout de continuer à développer les clientèles, dont les jeunes adultes et les personnes à mobilité réduite.»

À ce sujet, force est de constater que les bénévoles sont sur le bon chemin. Avec l’ouverture du nouveau centre, l’intérêt grandissant pour le sport s’est traduit directement par une hausse considérable des inscriptions, passant d’une soixantaine de joueurs à plus de 200 grâce à l’organisation de quelques ligues. Des amateurs lancent des pierres pratiquement tous les jours.

«Nous voulons maintenant poursuivre la formation des jeunes qui est entamée depuis quelques années déjà. Éventuellement, nous aimerons créer un Sport-études. Il faut intéresser les jeunes, puisque le curling gagne en popularité partout dans le monde.»

CENTRE

Rappelons que le Centre de curling Prelco, situé au 20 chemin des Scouts, est doté d’une superficie de 10 000 pieds carrés, comprend trois allées spécialement aménagées pour le sport, et propose un pavillon d’accueil de 140 places, ainsi qu’un bar, deux vestiaires et une cuisinette.

Le projet, au cout de 3,5 M$, a bénéficié d’une aide financière de l’ordre de 1 572 250 $ du gouvernement provincial. La Ville de Rivière-du-Loup a également contribué avec un montant de 650 000 $, tout comme Investissement Québec qui a injecté 250 000 $ pour les premières années d’opération.