La saison sera lancée le 25 novembre au Parc du Mont Saint-Mathieu

Si les nombreuses précipitations de neige et la température ont vite fait d’exaspérer plusieurs citoyens du KRTB, ces derniers jours, force est de constater qu’elles font le bonheur des amateurs de sports hivernaux. Les skieurs pourront d’ailleurs profiter de conditions impeccables lors de l’ouverture du Parc du Mont Saint-Mathieu qui se fera le dimanche 25 novembre.

Le centre de ski a ainsi décidé de devancer d’une semaine sa date d’ouverture afin de permettre aux amateurs de prolonger leur saison et de profiter d’une fin de mois de novembre simplement au-dessus des attentes.

«Ce n’est pas une première, mais c’est quelque chose de spécial et d’exceptionnel», a confirmé, mardi, la coordonnatrice aux communications et à l’animation au Parc du Mont Saint-Mathieu, Laura Chénard, précisant que les conditions sont présentement impeccables dans les pistes.

«Toute notre équipe est prête et elle est super enthousiaste à l’idée d’accueillir les premiers skieurs et skieuses. Ce sont 5 pistes, soit le haut de la #16, la #17, la #19, la #22 et le bas de la #25 qui seront accessibles ce dimanche. Si tôt en saison, c'est un record pour nous. D’autres pourraient aussi s’ajouter dans les prochains jours.» À titre comparatif, une seule piste était disponible l’an dernier, lors de l’ouverture réalisée la première fin de semaine de décembre.

CHUTES DE NEIGE

Les nombreux centimètres de neige accumulés au cours des dernières semaines ont ainsi donné tout un coup de main à l’équipe des opérations extérieures du Mont Saint-Mathieu. Jusqu’ici, l’enneigement qui a commencé le 11 novembre a permis d’ajouter 35 cm de neige fabriquée sur les 45 cm de neige naturelle reçus depuis le début de la saison.

«Si ce n’était pas de certains petits travaux qui devaient être faits, nous aurions pu ouvrir aussi tôt que les 17 et 18 novembre. Comme le mentionnait cette semaine notre directeur général, François April, c’est du jamais vu.»

INFORMATIONS

Au plus grand plaisir des amateurs de la région, le Parc du Mont Saint-Mathieu sera ouvert de 9 h à 15 h 30, le 25 novembre. Le prix d’entrée sera de 20 $, taxes incluses, pour tous les skieurs. Notons également que le service de garderie et la glissade seront fermés. Cependant, la pente-école et la cafétéria seront ouvertes toute la journée.

Pour davantage d’informations, visitez la page Facebook du Parc du Mont-Saint-Mathieu.