La saison de compétitions des Arabesques est lancée

Le weekend dernier se tenait une compétition de patinage artistique à Saint-Jean-Port-Joli. Quelques patineuses des Arabesques de Rivière-du-Loup se sont illustrées grâce à leurs performances.

Florence Blier s’est mérité un ruban bronze dans la catégorie Star 2, tandis que dans la catégorie Star 3, Maude Malenfant a remporté un ruban bronze et Maélie Lebel, un ruban argent. Chez les Star 4 moins de 13 ans, Sarah Lepage a remporté une médaille de bronze. Tania Lebel a pris le 7e rang.

Dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans, Mélodie Gagnon et Élyse Charest ont remporté respectivement l'or et le bronze, alors qu’Annabelle Dubé a obtenu le 6e rang chez les Star 5 13 ans et plus. Andréanne Lévesque a, quant à elle, terminé au 6e rang chez les Star 6.

Fait à mentionner, malgré le nombre peu élevé de patineuses de Rivière-du-Loup à la compétition, le club a pris le 9e rang sur 32 clubs au niveau des pointages.

La prochaine compétition à laquelle prendront part les Arabesques de Rivière-du-Loup aura lieu le weekend du 30 novembre au 3 décembre à l'aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Tous sont invités à venir les encourager.