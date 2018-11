Dek hockey Rivière-du-Loup à l’honneur à HockeyQc.ca

Les équipes de hockey balle de Dek hockey Rivière-du-Loup seront en vedette lors des trois prochains épisodes de la série HockeyQc.ca qui seront diffusés les samedis 17 et 24 novembre et le 1er décembre prochain à 13 h sur les ondes de RDS.

Ces épisodes présentent le prestigieux Championnat provincial, le plus grand évènement de hockey balle et dek hockey cette année au Québec, regroupant plus de 2 500 joueurs.

Rivière-du-Loup se démarque depuis son arrivée au sein du Championnat provincial et l’édition 2018 n’y a pas fait exception. Tout d’abord, la ligue commence en force lorsque l’équipe féminine Dek RDL Super Bar remporte le titre provincial. L’équipe Autobus Laforest met également un terme à son parcours sans failles en remportant les grands honneurs au niveau provincial C2.

«Le championnat provincial annuel de Charlevoix est un incontournable. Chaque fois, on assiste à des jeux de haut calibre. Cette année, il y avait beaucoup de fébrilité dans l’air, l’ambiance était palpable, les compétitions étaient féroces. C’est tout un privilège d’être au cœur de cet évènement sportif», a mentionné Emmanuel Auger, animateur d’HockeyQc.ca depuis les sept dernières années.



En plus des compétitions, les trois épisodes mettent l’accent sur la passion et les aptitudes des participants, notamment lors du concours de fusillades, et du tir de puissance masculin et féminin, calculé à l’aide d’un radar professionnel. Tout au long de l’évènement, les joueurs et joueuses ont pu pratiquer leur habileté et agilité comme le font les professionnels.