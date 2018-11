Une belle victoire pour les Albatros

C’est finalement contre l’une des meilleures équipes de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec que les Albatros du Collège Notre-Dame ont mis fin à leur vilaine série de défaites, ce dimanche, au Centre Premier Tech. Les Louperivois ont défait le Blizzard du Séminaire Saint-François au compte de 4 à 3.

Narek Aleksanyan, avec son deuxième but de la rencontre, a brisé l’égalité de 3 à 3 avec moins de cinq minutes à faire au match. Lorsque la cloche a sonné une dernière fois, les oiseaux mettaient la main sur leur 2e victoire de la saison après une longue disette.

Tirant de l’arrière par un but à la suite du premier engagement, les joueurs entrainés par Eudore Aucoin ont enfilé l’aiguille à deux reprises en l’espace de 17 secondes au 2e engagement. Au dernier tiers, les deux équipes se sont échangé des buts jusqu’à la toute fin.

Dans la victoire, Olivier Pouliot (1 but, 1 passe), Samuel Johnson (1 but, 1 passe), Marc-Olivier Mathurin (2 passes) et Narek Aleksanyan ont tous récolté deux points. Devant le filet, Jonathan Labrie a repoussé 28 lancers.

En fin de match, applaudis par les partisans louperivois, les Albatros sont rentrés au vestiaire le sourire aux lèvres. Ils tenteront bâtir sur ce gain la fin de semaine prochaine lors d’un programme double sur la route contre les Élites de Jonquière.