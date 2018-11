La mémoire de Réjean Hamelin honorée

L’organisation du tournoi de hockey senior du Père Hamelin a rendu un vibrant hommage à l'homme dont elle porte le nom, Réjean Hamelin, ce dimanche 4 novembre, au Centre Premier Tech. Le joueur de hockey émérite est décédé en mars dernier à l’âge de 79 ans.

En présence de sa fille Andrée, de son fils Yves et de son petit-fils Anthony, les membres du comité organisateur ont ainsi honoré la mémoire de M. Hamelin, lors d’une cérémonie organisée avant les finales du tournoi.

Joueur de hockey très talentueux, Réjean Hamelin a marqué l’histoire du sport régional avec ses prouesses sur la patinoire dans les années 60 à 80, mais aussi en tant que promoteur du hockey dans notre région. On se souvient également de lui comme étant un membre fondateur des 3L de Rivière-du-Loup, une équipe pour laquelle il a joué plusieurs années en portant fièrement le numéro 50.

En 1990, le tournoi de hockey senior du Père Hamelin est né. Réjean Hamelin fut le premier président d’honneur de ce tournoi qui se déroule en novembre chaque année et qui en était à sa 28e organisation. En sa mémoire, l’organisation du tournoi gardera le même nom pour les années futures et il continuera d’exister.

Réjean Hamelin a été intronisé au Panthéon des Sports de la Ville de Rivière-du-Loup en 2009.

RÉSULTATS

Notons qu'au terme de la belle fin de semaine de hockey, les équipes gagnantes de la 28 édition du tournoi du Père Hamelin 2018 sont : Pub O'Farfadet (classe Participation), Les farfadets (35 ans et plus), Les Essouflés de Victoriaville (50 ans et plus) et GM Thibault (60 ans et plus).