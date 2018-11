Les Loupiots en compétition à Québec

Dix membres du Club de patinage de vitesse Les Loupiots se sont rendus à Sainte-Foy (Québec), ce samedi 3 novembre, afin de participer à la première tranche du réseau Interrégional. L'ensemble des patineurs présents à cette compétition était divisé en 7 groupes, 3 chez les filles et 5 chez les garçons.

Du côté des filles, 4 représentantes des Loupiots étaient présentes, dont 3 qui en étaient à leur première expérience sur le réseau interrégional. Amélia Bujold, Clara B. Alexandre et Aurélie Bujold ont toutes trois patiné dans le groupe 2. Elles ont pris respectivement le 7e, le 10e et le 11e rang. Pénélope Lavoie a quant à elle pris part à la compétition dans le troisième groupe. Elle a su très bien tirer son épingle du jeu en terminant au 10e rang.

Les 6 autres représentants du club étaient séparés dans les groupes 2, 3 et 4 masculin. Tout d'abord, dans le groupe 2, Félix Lacombe a pris la 5e position au cumulatif des points. Félix Lagacé, Alexandre Roussel et Vincent Lévesque ont respectivement terminé au 9e, 12e et 14e rang. Dans le groupe 3, la lutte a été chaudement disputée; Étienne Michaud a pris la 6e position au cumulatif des points. Enfin, dans le groupe 4 masculin, Yoan Perron, qui patinait pour la première fois sur ce circuit, a remporté la médaille de bronze, ce qui lui garantit une place dans le groupe supérieur à la prochaine compétition.