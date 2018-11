Patinothon de l’Océanic : les Basques battent un nouveau record

C’est le dimanche 4 novembre qu’avait lieu à l’Aréna Bertrand-Lepage le 24e Patinothon de l’Océanic de Rimouski. Les équipes membres de l’Association du hockey mineur des Basques (AHMB) y ont récolté une somme record totalisant 13 621,80 $.

Plus de 100 personnes, jeunes et moins jeunes, ont participé à cet évènement rassembleur et ont ainsi eu la chance de patiner avec quatre porte-couleurs de la formation rimouskoise évoluant dans le Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le Pistolois Anthony D’Amours et ses coéquipiers Jordan Spadafore, Mathieu Bizier et Carson McKinnon se sont aussi prêté avec joie au jeu des autographes.

Chaque équipe membre de l’Association de hockey mineur des Basques devait participer activement à cette collecte de fonds qui permet de financer, entre autres, leur participation à divers tournois au cours de l’hiver. En 2017, elle avait permis d’amasser un peu plus de 13 500 $.

Le gouverneur-adjoint de l’AHMB, Steve Turcotte, a tenu à remercier tous les participants, partenaires et bénévoles qui ont fait du Patinothon un succès. Il vous donne rendez-vous à nouveau l’année prochaine.