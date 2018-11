On prépare activement la prochaine saison au Parc du Mont-Saint-Mathieu

On se prépare activement à la prochaine saison de glisse au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Des travaux d’aménagement sont présentement en cours sur la piste 24, la piste MRC Les Basques, afin d’améliorer l’expérience des skieurs et des planchistes débutants. Une nouvelle jonction de 80 mètres de longueur par 10 mètres de largeur y sera ajoutée pour faciliter la transition vers la portion moins dénivelée de la pente.

Quant à l’installation du nouveau tapis d’embarquement du télésiège quadruple, elle devrait commencer vers la mi-novembre en prévision du début de la saison annoncé pour le premier weekend de décembre. Cet investissement de 150 000 $ simplifiera l’accès des usagers au télésiège et permettra de réduire le nombre d’arrêts de la remontée mécanique.

Toujours avec l’objectif d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de répondre à une demande croissante, deux bornes de recharge pour les voitures électriques ont été installées dans le stationnement situé à l’est du chalet de la station.

Cette année, les dirigeants du Parc du Mont-Saint-Mathieu souhaitent lancer la saison de glisse les 1er et 2 décembre. En conséquence, si les conditions météorologiques le permettent, cinq canons à neige seront mis à contribution jour et nuit dès la mi-novembre pour amorcer l’enneigement artificiel des pistes. Une température se situant autour de -3 degrés est requise pour maximiser l’action des équipements et faciliter le travail de la dizaine de personnes préposées à l’enneigement.