Une année de transition pour Charlie Bilodeau

Après une saison estivale consacrée au repos, loin de la glace, le patineur artistique Charlie Bilodeau a repris l’entrainement dans les dernières semaines. L’athlète originaire de Trois-Pistoles se sent prêt, lui qui est parallèlement à la recherche d’une nouvelle partenaire.

La prochaine année en sera donc une de transition pour Bilodeau, qui a mis fin à son partenariat avec la patineuse Julianne Séguin en juillet, quelques mois seulement après avoir pris la 9e position lors des Jeux olympiques de PyeongChang.

«J’ai pris un moment de recul pendant l’été. Mon corps et mon esprit en avaient grandement besoin. J’ai maintenant juste l’impression d’avoir plus d’énergie pour repartir la machine», a-t-il partagé sur les ondes de Radio-Canada, le 23 octobre.

Le Pistolois de 25 ans avoue ne pas avoir enfilé les patins cet été, mais il estime que le temps d’arrêt était nécessaire. «Ce n’est pas toujours seulement une question de forme physique […] Je me suis beaucoup reposé, je me sens prêt à attaquer. Il y a un crescendo qui va se faire dans les prochains mois pour me permettre, lorsque ce sera le temps durant l’hiver, de pousser comme il se doit avec une nouvelle partenaire et de préparer tout de suite la nouvelle saison», a-t-il complété.

Déjà, des essais avec des partenaires potentielles ont eu lieu et d’autres sont prévus. Dans tout ce processus, il souhaite se donner du temps. «Je ne veux pas combler un vide. J’ai mis fin à mon partenariat avec mon ancienne partenaire dans le but d’aller plus haut et d’améliorer mes performances, donc c’est certain que je vais tout faire pour trouver la partenaire avec qui je vais croire au projet et avec qui je vais viser des podiums.»

Chose certaine, Charlie Bilodeau, qui est en nomination comme athlète de niveau international lors du prochain Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent, a toujours les Jeux olympiques de 2022 dans sa mire.