Benjamin Ouellet, boursier de la Fondation de l’athlète d’excellence

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis des bourses à 29 étudiants-athlètes lors de la 21e édition du Programme de bourses Hydro-Québec présentée au Lion d’Or. C’est le cas du coureur originaire de Saint-Pascal, Benjamin Ouellet, qui a reçu un montant de 2000 $.

Cette somme lui a été offerte afin de le soutenir dans ses réussites académiques et sportives. Positif et discipliné, Benjamin apprend rapidement et jouit d’une grande force mentale héritée des obstacles qu’il a surmontés et des nombreuses opérations qu’il a dû subir.

En raison de sa déficience visuelle, sa technique et son positionnement de coureur sont plus difficiles à parfaire, il y consacre donc beaucoup d’énergie avec l’aide d’un physiothérapeute. Il souhaite se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris.

Membre du Club Filoup, Benjamin Ouellet détient un record personnel de 4 min 55 s au 1500 m des Championnats canadiens, parmi les meilleurs au pays chez les 18 ans et moins. Il a aussi terminé 2e parmi 130 coureurs au 3 km du Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup et 3e sur 115 participants au 5 km de la Course du Portageur en 2017 dans des épreuves pour les voyants.

Après des études en communication au Cégep de La Pocatière et à l’Université Laval, Benjamin désire concilier sa carrière sportive et le métier de journaliste pendant quelques années.