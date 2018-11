Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent : 46 candidatures au KRTB

Le samedi 3 novembre, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, se tiendra le 44e Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent. Une célébration du sport régional lors de laquelle 46 athlètes, entraineur(es) ou clubs sportifs du KRTB ont envoyé leur candidature pour l’obtention d’un trophée Pierre-Harvey ou une bourse.

Pour l’occasion, l’URLS du Bas-Saint-Laurent pourra compter sur la présence de Jean-Luc Brassard, ambassadeur de l’esprit sportif. Il s’adressera aux gens présents en ouverture du Gala. De plus, il remettra le trophée et la bourse au gagnant ou à la gagnante du nouveau titre à l’enjeu, soit celui de l’athlète Esprit sportif des Jeux du Québec.



Cette année, 104 candidatures provenant de 23 disciplines sportives et des 8 territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent ont été envoyées. Lors de cette soirée, 14 trophées Pierre-Harvey et 11 bourses seront remis.

Voici les candidats et candidates du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques :