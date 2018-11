Deux revers pour les Albatros du Collège Notre-Dame

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont subi deux revers supplémentaires au cours du dernier weekend. Ils ont tout de même offert une bonne opposition en visite chez les Estacades de Trois-Rivières, puis contre les Cantonniers de Magog au Centre Premier Tech.

Le 12 octobre, les Albatros ont quitté la glace après la 1ère période avec une avance d’un but. Les filets ont été inscrits par Antoine St-Onge et Charles Truchon. La situation s’est gâtée pour les Louperivois en 2e et 3e périodes. Ils se sont finalement inclinés par la marque de 3 à 2. Les Estacades ont pris une avance d’un point lors de la 18e minute de jeu en 3e période, et les oiseaux n’ont pas été en mesure de répliquer.

Devant leurs partisans au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le 13 octobre, les Albatros ont subi une défaite de 6 à 3 contre les Cantonniers de Magog, la 2e équipe du classement de la Ligue midget AAA, derrière les Commandeurs de Lévis, toujours invaincus.

Charles Truchon, Joey Frenette et Samuel Johson se sont inscrits à la feuille de pointage pour Rivière-du-Loup. Le gardien des Albatros, Jonathan Labrie, a cédé 5 fois sur 46 tirs, alors que son opposant, Xavier Dupont, a fait face à 12 tirs au but. Les trois points inscrits par les joueurs lors de cet affrontement ont toutefois mis un petit baume sur cette défaite. Les Albatros comptent une séquence de 11 revers consécutifs.