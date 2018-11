Gabriel Dumont nommé capitaine du Crunch de Syracuse

Le leadership du vétéran Gabriel Dumont a été reconnu par l’organisation du Crunch de Syracuse, équipe-école du Lightning de Tampa Bay, ce vendredi 12 octobre. Sur les réseaux sociaux, le Crunch a confirmé que l’athlète originaire de Dégelis était son nouveau capitaine.

Dumont devient ainsi le 21e joueur dans l’histoire de la franchise a voir le «C» être brodé sur son chandail. Ses adjoints seront cette saison Andy Androff, Cameron Gaunce, Michael Bournival et Kevin Lynch.

«Nous avons choisi Gabriel comme capitaine parce que quand nous parlons d’identité, de culture et de bonne attitude pour notre équipe, il représente tout cela», a fait savoir l’entraineur-chef Benoit Groulx, par communiqué. «Il est une excellente personne et un très bon leader. Il a déjà été capitaine dans le passé et il fait partie des joueurs que l’on veut pour donner l’exemple. Il est le meilleur pour montrer aux jeunes comment être un professionnel autant sur la glace qu’en dehors.»

Gabriel Dumont, 28 ans, entame sa 3e saison avec le Crunch de Syracuse et l’organisation du Lightning de Tampa Bay. En 40 parties avec l’équipe, il a récolté 10 buts et 23 mentions d’aide. La saison dernière, il a aussi joué 30 parties dans la LNH avec le Lightning et les Sénateurs d’Ottawa.

