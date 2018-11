Les 3L victorieux à la maison

Les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas manqué leur rentrée locale, ce samedi 6 octobre, au Centre Premier Tech. Au plus grand plaisir des 1000 partisans rassemblés sur place, l’équipe louperivoise s’est imposée contre les Marquis de Jonquière par la marque de 6 à 4.

Le nouveau-venu à Rivière-du-Loup, Louick Marcotte, a participé à cette première victoire avec une récolte de 2 buts et une mention d’aide. Les autres marqueurs ont été Michaël Rhéaume, Jean-Philip Chabot, Marc-André Tourigny et Maxime Villemaire.

«J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir, ça faisait longtemps que j’avais vécu ça», a partagé Marcotte, la 2e étoile du match. «Le calibre est meilleur que ce à quoi je m’attendais. C’est le fun, il y a de la compétition. Le Centre Premier Tech est aussi un bel endroit pour jouer au hockey.»

Après le match, l'entraineur-chef Simon Turcot était heureux de ce premier gain. Il a notamment salué le travail des recrues et a mentionné la profondeur intéressante de l'équipe. «Plusieurs joueurs ne font pas partie de l’alignement actuellement, mais ils pourraient très bien jouer dans cette ligue. C’est un message qu’on lance aux joueurs, il faut qu’ils se présentent, il n'y a pas d'excuses», a-t-il souligné.

Lors de cette partie, l'attaquant Maxime Villemaire a été visé par les adversaires. Peu importe, il a tout de même récolté trois points. «J’ai toujours joué de la même façon et j’aime ça. Si je peux contribuer en plus, c’est parfait […] Nous avons une belle équipe, plus rapide que l’année dernière. Les nouveaux joueurs font déjà leur part, c’est intéressant.»

De son côté, le capitaine a réussi un tour du chapeau à la «Gordie Howe», c’est-à-dire un but, une passe et une bagarre. En entrevue après le match, le vétéran a lui aussi noté que la formation 2018-2019 des 3L était mieux balancée que l'an dernier. La saison s'annonce donc prometteuse.

Samedi, les 3L ont fait preuve d'une belle intensité en effectuant 50 tirs en direction de Cédrick Desjardins. De son côté, Loïc Lacasse a repoussé 24 lancers.

Le prochain match des 3L aura lieu le 13 octobre, sur la route, contre la nouvelle formation de Berlin.

Davantage de détails à venir…