Les 3L s’inclinent à Sorel-Tracy

Les 3L de Rivière-du-Loup retrouvaient leurs rivaux de Sorel-Tracy lors du premier match de la saison 2018-2019. Malgré de nouveau ajouts au cours des dernières semaines, les Louperivois n’ont pas été en mesure de s’imposer, s’inclinant au compte de 6 à 3.

Au 1er engagement, après avoir accordé un but en avantage numérique, les 3L ont nivelé la marque grâce au premier but de Janick Asselin, sans aide. Les choses se sont toutefois gâtées pour les visiteurs lors de la seconde période. Les Éperviers ont trouvé le fond du filet à trois reprises, alors que les 3L n’ont répliqué qu’une seule fois. Là encore, grâce à une belle manoeuvre de Janick Asselin, sur un jeu de Raphaël Bussières et Louick Marcotte.

Marcotte, la plus récente acquisition du directeur général Karl Boucher, a touché la cible pour une première fois au dernier tiers lors d’une supériorité numérique. Ce n’était toutefois pas suffisant pour permettre aux 3L de revenir dans ce match, d’autant plus que les locaux ont ajouté à leur avance grâce à deux buts.

Devant le filet, Loïc Lacasse a effectué 31 arrêts. Les Louperivois ont de leur côté lancer 27 fois en direction de Karl St-Laurent.

OUVERTURE LOCALE

Les 3L tenteront de remporter leur première victoire de la saison, ce soir dès 19 h 30, au Centre Premier Tech dans le cadre de leur match d’ouverture. Les Marquis de Jonquière seront les visiteurs.