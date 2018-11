Les arts martiaux à l'honneur à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Toute l'équipe du Karaté Kempo 2000 tient à féliciter les Dragons qui ont remporté, devant les Tigres, le grand défi du Taikai, un camp d’entrainement d’arts martiaux unique qui avait lieu les 29 et 30 septembre à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

C’est près d’une cinquantaine de participants, originaires du KRTB et de la région de Sherbrooke, qui se sont donné rendez-vous pour la 8e édition de l’évènement, un succès sur toute la ligne.

De nombreux professionnels des arts martiaux étaient présents pour diriger les cliniques, notamment Shihan Denis Paquet de la région de Québec et Renshi Valérie Beaulieu de Sherbrooke. Au programme: autodéfenses (mains nues et armé), kobudo (maniement d'armes), ju-jitsu, Tai-Chi, et karaté.

Cette année, le trophée de la «Guerrière Pacifique», remis en l’honneur de Sensei Laura Tardif, a été remis à Sensei Sylvain Bonneville pour son sourire tout au long de la fin de semaine. Laura Tardif était une élève du club de Karaté Kempo 2000 qui était toujours souriante, déterminée et impliquée.

Le camp a également été l’occasion de tenir un passage de grades de ceinture. Sur la photo de groupe du passage dans l'ordre: Shihan Denis Paquet, Sensei Yvan Caron avec une 3e Dan honorifique, Sensei Vincent Pedneault avec une 4e Dan, Sensei Denis Boucher avec une 3e Dan, Renshi Valérie Beaulieu avec une 5e Dan (Dojo de Sherbrooke, native de St-Louis-du-Ha! Ha!) et Sensei Luc Vaillancourt avec une 3e Dan (dojo de Sherbrooke, natif de Cacouna).