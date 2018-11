Élisa Jean marche vers une sélection canadienne

La marcheuse olympique du club Filoup et du club des Vainqueurs (Montréal), Élisa Jean, a terminé en 2e position chez les femmes et en 5e place, toutes catégories, lors du 5 km marche de Granby. Elle a réussi un temps impressionnant de 28:33.1, pulvérisant son record personnel de plus d'une minute.

La jeune femme, qui en était à sa seconde expérience sur route, a ainsi vu son temps de Boucherville de 31:11.7 fondre malgré un parcours avec plus de dénivelés. Cette performance prouve que l’athlète louperivoise s’adapte très bien avec son nouveau club (Les Vainqueurs) qui regroupe parmi les meilleurs marcheurs et marcheuses rapides et athlétiques du Québec, dont Marcel Jobin, Yvan Béchard, Evane Michoux et Line Falcon.

«C’est le fun de pouvoir s’entrainer avec un groupe qui marche», a d’ailleurs partagé l’athlète à l’entraineur du club Filoup, Marcel Gagnon avec qui elle communique régulièrement.

Élisa Jean s’entraine sous la supervision de l’entraineur originaire d’Edmundston, Jocelyn Ruest, qui été le meilleur marcheur du Nouveau-Brunswick et parmi les meilleurs marcheurs de tous les temps.