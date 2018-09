Soirée de motocross organisée à Saint-Antonin

Après avoir profité du 38e Motocross intérieur de Rivière-du-Loup en mai, les amateurs de sports motorisés de la région auront un autre bel évènement à se mettre sous la dent le samedi 6 octobre. Le coureur et promoteur Karl Normand souhaite en mettre plein la vue avec une autre soirée de motocross garnie d’une belle brochette de compétiteurs.

Organisé à la Place Tourbières Berger, au cœur de Saint-Antonin, cet arénacross souhaite ainsi offrir une soirée spéciale cet automne. Déjà, quelques Américains de talent ont confirmé leur présence, tout comme les Québécois Dave Blanchet et Guillaume St-Cyr, appréciés du public régional.

«Je veux faire quelque chose de gros. Je suis en train d’aménager l’une des plus belles pistes sur laquelle j’ai eu la chance de courser», a lancé Normand, rejoint justement sur place, en plein travail, la semaine dernière.

Déjà, le promoteur promet une belle soirée. Non seulement le spectacle sera assuré avec la présentation de nombreuses classes, mais il sera bonifié grâce à des jeux de lumière et plus encore.

«Reste seulement à avoir une belle température. L’évènement aura lieu même s’il pleut, puisque les estrades sont couvertes, mais on veut vraiment présenter quelque chose de spécial. On se croise les doigts», a-t-il ajouté, précisant que davantage de détails suivront dans les prochains jours, notamment sur les réseaux sociaux.

CHAMPION

Sur un plan plus personnel, Karl Normand a dominé la série de courses extérieures (supercross) cet été en remportant 4 des 7 évènements. Au cumulatif, il s’est démarqué avec plus de 77 d’avance sur son plus proche poursuivant, Brandon Morissette. «Je suis content et fier. J’ai bien roulé, c’était une super belle saison.»

La vedette louperivoise a cependant terminé la série sur une note inquiétante avec une vilaine chute à Saint-Jean-de-Dieu. Après une glissade et un impact contre un arbre, Normand a subi une petite fracture au sternum. «Heureusement, j’ai repris la forme rapidement. Ça aurait pu être pire, j’ai été chanceux. J’ai déjà recommencé à rouler», a-t-il confirmé.

ARÉNACROSS

Pour une première fois en quatre ans, Karl Normand n’a cependant pas été en mesure de défendre son titre au Championnat québécois d’arénacross. Cette année, il a été coiffé au cumulatif par Logan Karnow, le même coureur qui avait remporté le Motocross intérieur de Rivière-du-Loup. Normand a pris le 2e rang à seulement 5 points de la tête.

«Ça me déçoit, j’aurais évidemment mieux aimé gagner, mais j’ai joué de malchance. À Rivière-du-Loup, j’avais été le plus rapide lors de la première vague de qualifications avant de chuter», a-t-il rappelé.

Karl Normand participera dans les prochaines semaines à plusieurs courses du Championnat canadien d’arénacross. Il est d’ailleurs vice-champion en titre.