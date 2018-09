Marc-Olivier D’Amour s’entend avec les 3L

Les partisans des 3L attendaient la nouvelle avec impatience, voilà que c’est fait : le vétéran Marc-Olivier D’Amour sera de retour avec l’équipe cette saison, lui qui s’est finalement entendu avec le directeur général Karl Boucher.

Les négociations n’ont pas été faciles, mais elles ont abouties. Le valeureux numéro 10, qui a conclu la dernière saison avec une récolte de 50 points, s’ajoute à un alignement prometteur pour les 3L.

Dans un communiqué de presse publié sur les réseaux sociaux de l’équipe, Marc-Olivier D’Amour a mentionné avoir hâte d’être de retour à Rivière-du-Loup. «Je suis très fébrile de débuter ma 7e saison dans l’uniforme des 3L. Je n’ai aucune attente personnelle, sinon que je veux gagner le précieux trophée avec mon équipe», a-t-il partagé.

De son côté, Karl Boucher n’a pas caché que Marc-Olivier D’Amour est un atout important pour la formation louperivoise. Les 3L souhaitent former une équipe plus rapide que l’an dernier, tout en conservant un jeu physique et robuste.