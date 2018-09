Atelier de perfectionnement avec des joueurs du Rouge et Or

Six joueuses et joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval donneront un atelier de perfectionnement en basketball aux jeunes athlètes de la région, le samedi 22 septembre prochain, de 9 h à 15 h 30, au Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup.

Sous la supervision du joueur-vedette Marc-André Fortin, un centre mesurant 6 pieds 8 pouces, les participants pourront parfaire différents aspects techniques en situation de jeu.

L’idée d’organiser cette activité est venue à la suite d’une rencontre entre des porte-couleurs du Rouge et Or et une jeune joueuse des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le printemps dernier. Hospitalisée pendant un mois et demi au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval à la suite d’une hémorragie interne, Naomy Martin, âgée de 16 ans, a alors eu la surprise de recevoir la visite à son chevet de quatre joueurs de l’équipe universitaire. Faisant preuve d’une grande générosité, les athlètes se sont alors engagés à tenir un évènement de basketball en sol louperivois.

INSCRIPTION

Les basketteurs de 13 ans et plus, membres du Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ), peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site web du Cégep (www.cegeprdl.ca/intramural). Comme les places sont limitées, les participants devront régler leurs frais d’inscription de 10 $ au comptoir du Centre sportif au plus tard le vendredi 21 septembre.

MATCH HORS-CONCOURS

Les représentants du Rouge et Or profiteront de leur séjour pour disputer un match hors-concours contre les Dynamiques division 1 du Cégep de Sainte-Foy, le vendredi 21 septembre, dès 18 h, à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. En avant-match, les athlètes du programme de sport-études s’affronteront dans une partie intraéquipe.

Pour obtenir plus d’information, les athlètes et leurs parents peuvent contacter Stéphane LeBrun, technicien en loisirs et responsable des sports, au 418 862-6903, poste 2616 ou à [email protected]

L’évènement sera rendu possible grâce à une collaboration avec L’Auberge de la Pointe et La Cage – Brasserie sportive de Rivière-du-Loup.