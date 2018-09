Les Albatros surclassés par les Chevaliers

L’après-midi n’a pas été rose pour les Albatros du Collège Notre-Dame, ce vendredi 14 septembre. Lors d’un match joué exceptionnellement à 13 h au Centre Premier Tech, les oiseaux ont été dominés 12 à 2 par les Chevaliers de Lévis.

Les hommes de l’entraineur-chef n’étaient plus vraiment dans le match après la première période. Si la marque était 1 à 1 après 7 minutes de jeu grâce à un but en avantage numérique de Mikaël Denis, tout s’est ensuite écroulé. Ils ont accordé 8 buts consécutifs.

Le second but de l’équipe louperivoise est venue (pour une 2e fois) de la palette de Mikaël Denis, à la fin du 2e engagement. Mais une fois de plus, les visiteurs ont rapidement repris le momentum en répliquant moins de 15 secondes plus tard.

En avance 10 à 2, les Chevaliers n’ont pas cessé les attaques au 3e vingt. Ils ont ajouté deux autres réussites avant la fin de la partie.

La formation de Lévis trône au sommet du classement de la Ligue de hockey midget AAA. Elle est toujours invaincue en 5 matchs. De leur côté, les Albatros ont subi la défaite à leurs quatre derniers matchs.

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 21 septembre, dès 19 h, au Centre Premier Tech. Les Estacades de Trois-Rivières seront en visite.