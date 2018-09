Tournoi de hockey MERSiO à l’Aréna Bertrand-Lepage

Le Service des loisirs de la Ville de Trois-Pistoles est fier d’annoncer la tenue du deuxième Tournoi MERSiO qui aura lieu les 12,13 et 14 octobre prochain à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Comme l’an passé, plusieurs prix de présence seront remis aux équipes participantes.

Les honneurs se disputeront dans deux classes, soit Entreprise et Participation. Les parties auront lieu le vendredi soir, le samedi ainsi que le dimanche. Le coût d’inscription pour une équipe est de 350 $ et les équipes intéressées peuvent joindre Daniel Desjardins au 819-238-4132.

Il est à parier que les joueurs offriront un spectacle relevé et intense. La population est invitée à venir encourager les joueurs, et ce gratuitement, durant le tournoi.

ACTIVITÉS

Par la même occasion, le Service des loisirs de la Ville de Trois-Pistoles souhaite informer la population que l’Aréna Bertrand-Lepage a ouvert ses portes le dimanche 9 septembre dernier. Les différentes associations (hockey mineur, patinage artistique, hockey sénior) ainsi que les groupes de hockey de soirée commenceront aussi leurs activités au courant des prochaines semaines.

Il est à noter qu’il reste quelques plages horaires pour des groupes d’adultes (à contrat) en soirée, soit le mardi et le vendredi entre 21 h et 23 h ainsi que le dimanche soir après 18 h. Encore mieux, vous avez des horaires flexibles et vous êtes disponibles durant la journée? Plusieurs opportunités s’offrent à vous afin de réserver la patinoire en avant-midi ou en après-midi durant la semaine pour y jouer en équipe. Des contrats peuvent aussi être signés pour toute la saison d’ouverture de l’aréna.

L’horaire du patinage libre est affiché sur la page Facebook de l’Aréna Bertrand-Lepage ainsi que sur le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles dans la section loisirs.

http://www.ville-trois-pistoles.ca/service/loisir/