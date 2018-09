Simon Danis-Pépin de retour, Raphaël Bussières s’amène

Les bonnes nouvelles s’accumulent dans le camp des 3L de Rivière-du-Loup. L’organisation a annoncé, ce mercredi 12 septembre, le retour du défenseur Simon Danis-Pépin et la venue de Raphaël Bussières, joueur de 24 ans repêché au 2e tour par le Wild du Minnesota en 2012.

À un peu plus d’une semaine avant le début du camp d’entrainement des 3L, le retour de Danis-Pépin était attendu et souhaité par les partisans louperivois. «La qualité d’un joueur s’évalue par ce qu’il apporte, autant sur la glace que hors glace. En tenant compte de ça, je peux dire que je suis très heureux du retour du meilleur défenseur de la ligue», a mentionné Karl Boucher par la voie d’un communiqué.

Le directeur général est également très satisfait d’avoir finalement réussi à attirer un joueur de la trempe de Raphaël Bussières, 6 pieds 3 pouces, avec l’équipe louperivoise. Le jeune attaquant a évolué avec le Drakkar de Baie-Comeau et dans la AHL au cours, par le passé.

«Il s’agit d’un joueur fait sur mesure pour la ligue. Il a un très bon patin, un bon physique et est capable de contribuer offensivement. Ce qui est plaisant, c’est que depuis que nous l’avons repêché en 2016, nous sommes toujours restés en contact et il est toujours demeuré poli et réceptif», a expliqué Boucher.

L’organisation des 3L se dit très fébrile d’entamer la saison avec les ajouts des Bussieres, Rhéaume, Asselin, Slight, David, Drapeau et Guimond.

Notons qu’une vente de billets de saison aura lieu ce soir, de 18 h à 21 h, au Centre Premier Tech.